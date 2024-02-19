Глава ЛНР получил тяжелое отравление в декабре 2023 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По словам Кириллова, отравление произошло 5 декабря и было тяжелым. Ранее об этом официально не сообщалось. Детали нападения на главу ЛНР он не уточнил.

Напомним, что в августе 2022 года украинские спецслужбы отравили губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Его перевезли в Крым, а после в Москву, где поместили в НИИ Склифосовского. Сам глава региона рассказывал, что его отравил человек из ближайшего окружения «за очень большие деньги», а яд был быстродействующим.