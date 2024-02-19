Устроивших драку с силовиками активистов «СтопХама» отправили в колонию

Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского признали виновными в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Их отправили в колонию общего режима на шесть лет. Такой же срок для фигурантов ранее запрашивал гособвинитель.

Конфликт между членами «СтопХама» и силовиками произошел в июле 2022 года на Ярославском шоссе. Подсудимые заметили автомобиль, припаркованный с нарушением правил дорожного движения, и начали его снимать. Из автомобиля вышел человек в майке с надписью «Гром», к которому позже присоединились еще несколько человек. Между присутствующими завязался конфликт, который перерос в драку. Активистов задержали.