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Директора «Ленфильма» объявили в розыск

Директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России.

Директора «Ленфильма» объявили в розыск
© РИА Новости

Детали уголовного дела против Щербакова не уточняются.

В ноябре 2023 года в СМИ появилась информация, что Щербаков покинул Россию. Как рассказывали источники «Ура.ру», близкие к Щербакову, он решил уехать после ареста пиарщика Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха».

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Агентство утверждало, что Щербакова и Сафонова связывали совместные проекты.

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