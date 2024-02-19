Директора «Ленфильма» объявили в розыск

Директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России .

В ноябре 2023 года в СМИ появилась информация, что Щербаков покинул Россию. Как рассказывали источники «Ура.ру», близкие к Щербакову, он решил уехать после ареста пиарщика Антона Сафонова по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха».