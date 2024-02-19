В московском магазине пенсионерку заставили заплатить 50 тысяч за колбасу

Московская пенсионерка забыла оплатить колбасу в одном из магазинов. Охранники напугали и вынудили женщину отдать за продукт 50 тысяч.

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Как сообщает телеграм-канал Baza,74-летняя москвичка пришла в один из супермаркетов на Рублевском шоссе. Женщина собиралась выходить из магазина, оплатив все покупки, но внезапно ее остановили охранники. Проверив сумочку, они обнаружили в ней колбасу.

Пенсионерка стала извиняться и объяснять, что не собиралась воровать, а просто забыла оплатить. Однако охранников это не удовлетворило, они начали угрожать полицией и требовать 50 тысяч рублей.

Напуганная пенсионерка сняла в ближайшем банкомате все деньги и заняла часть у знакомой, а затем отнесла в тот магазин.