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Sky News Arabia: Атакованный хуситами британский корабль Rubymar затонул

Британский корабль Rubymar, атакованный хуситами в Аденском заливе Аравийского моря, затонул. Об этом 19 февраля телеканал Sky News Arabia.

Атакованное хуситами британское судно затонуло
© Парламентская газета

Представители движения «Ансар Алла» заявили об обстреле ракетами судна Великобритании в понедельник. Мятежники, по их словам, позволили экипажу покинуть изрядно поврежденный корабль.

В итоге грузовое судно затонуло, утверждают источники издания в Йемене. Информация о пострадавших не приводится.

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