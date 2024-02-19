Атакованное хуситами британское судно затонуло

Британский корабль Rubymar, атакованный хуситами в Аденском заливе Аравийского моря, затонул. Об этом 19 февраля телеканал Sky News Arabia.

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Представители движения «Ансар Алла» заявили об обстреле ракетами судна Великобритании в понедельник. Мятежники, по их словам, позволили экипажу покинуть изрядно поврежденный корабль.