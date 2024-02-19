Атакованное хуситами британское судно затонуло

Sky News Arabia: Атакованный хуситами британский корабль Rubymar затонул
Британский корабль Rubymar, атакованный хуситами в Аденском заливе Аравийского моря, затонул. Об этом 19 февраля телеканал Sky News Arabia.
Представители движения «Ансар Алла» заявили об обстреле ракетами судна Великобритании в понедельник. Мятежники, по их словам, позволили экипажу покинуть изрядно поврежденный корабль.
В итоге грузовое судно затонуло, утверждают источники издания в Йемене. Информация о пострадавших не приводится.