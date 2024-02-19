В Лобне обнаружили автомобиль со взрывным устройством

Сегодня днем на улице Дружбы в Лобне обнаружили автомобиль со взрывчаткой. По данным Telegram-канала Mash, возле машины задержали мужчину, его личность уже удалось установить. Правоохранители выясняют, связан ли он с украинскими спецслужбами и что послужило мотивом его действий.

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Как пишет источник, двор оцепили, там работают взрывотехники. Кроме того, прошла эвакуация жильцов трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы. В Лобне также ввели режим «Загорск». Официальных комментариев по этому поводу не поступало.