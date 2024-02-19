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Таможенники Ивангорода обнаружили партию из 200 моделей эмбриона человека

На контрольно-пропускном таможенном пункте «Ивангород» на границе с Эстонией таможенники обнаружили в чемодане у женщины 200 моделей эмбрионов человека. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники обнаружили партию из 200 моделей эмбриона человека
© ФТС России

«Их [модели эмбрионов] пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии», — рассказал представитель ФТС.

Таможенники определили партию как коммерческую — так что женщина допустила нарушение, не зарегистрировав ее.

Модели эмбрионов, как рассказали пресс-службе ФТС, выполнены из пластика и произведены в Германии, на них написано, что модели не являются игрушками.

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