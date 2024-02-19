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Замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти мужчина ушел в поход в лес и едва не замерз, его эвакуировали спасатели. Об этом сообщает «78.ru».

Замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти
© Газета.Ru

В ночь на 19 февраля спасатели вывели из леса в Приозерском районе Ленобласти заблудившегося мужчину. Турист отправился в поход, но не рассчитал свои силы, мужчина замерзал на берегу озера Ястребиное.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска добрались до мужчины на снегоходе, эвакуировали его из леса и доставили на железнодорожную станцию Кузнечное, где передали медикам. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

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