В Белграде самолет при взлете задел огни ВПП

Самолет, который должен был направляться в Дюссельдорф, в ходе вылета в Белграде врезался в осветительные приборы на ВПП, сообщается на сайте издания Tango Six.

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В результате у борта пострадал фюзеляж, фото и видео с дырами в корпусе распространились в социальных сетях.

Как утверждается, воздушное судно начало взлет с середины взлетно-посадочной полосы и зацепило огни. После нескольких кругов самолет вернулся в аэропорт Белграда. Было отмечено, что самолет садился на высокой скорости.

Уточняется, что после посадки пассажиры были эвакуированы из самолета, пострадавших при авиационном происшествии нет.