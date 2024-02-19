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ФСБ задержала шестерых вымогателей денег в российском регионе

Сотрудники силовых структур задержали шестерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве денег у жителей Белгородской области. Об этом сообщают «ФСБ.

ФСБ задержала шестерых вымогателей денег в российском регионе
© РИА Новости

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, мужчины совершали разбойные нападения на территории Губкинского и Старооскольского районов, вымогая у местных жителей деньги. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политика Запорожской области. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами.

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