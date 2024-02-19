ФСБ задержала шестерых вымогателей денег в российском регионе

Сотрудники силовых структур задержали шестерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве денег у жителей Белгородской области . Об этом сообщают « ФСБ .

По данным ведомства, мужчины совершали разбойные нападения на территории Губкинского и Старооскольского районов, вымогая у местных жителей деньги. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу.