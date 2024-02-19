ФСБ уничтожила готовившего теракт против одного из политиков Запорожья агента СБУ

"Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", - сообщили в ЦОС.