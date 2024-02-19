ВСУ атаковали Брянскую область реактивным БПЛА: что известно

Украинские войска попытались атаковать Брянскую область с помощью реактивного беспилотника. Дрон сбили силы ПВО Минобороны РФ, не допустив разрушений и пострадавших на земле.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Брянским районом. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.

Пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале подтвердила уничтожение БПЛА самолетного типа в Брянской области. По информации ведомства, атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пресекли около 7:30 мск.

Позднее Богомаз рассказал о еще одной попытке атаковать регион с помощью беспилотника — второй дрон также перехватили над территорией Брянского района. Его тип не уточняется. Никто не пострадал, на земле разрушений нет.

Отметим, что другой реактивный беспилотник перехватили в ДНР. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ, британский дрон «Banshee Jet-80» с 7 кг взрывчатки на борту контролируемо посадили в Новоазовском районе. Выяснилось, что ВСУ направили его на один из объектов в Мариуполе. БПЛА подорвали на месте.