На Камчатке задержали вылеты четырех рейсов

Вылет четырех рейсов из Елизово на Камчатке задержан по метеоусловиям. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта полуострова.

Задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному в Тигиль и в Оссору.

Камчатка оказалась под воздействием циклона 20 февраля. В акватории Берингова моря и Тихого океана было объявлено штормовое предупреждение из-за волнения до 10 м. Сейчас влияние атмосферного вихря на погоду в крае ослабевает. В настоящее время в столице Камчатки облачно, ветер около 20 м/с, мороз 11 градусов, прогнозируется снег.