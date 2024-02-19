На севере Москвы загорелось выселенное общежитие

Пожар происходит в здании расселенного студенческого общежития на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.
"В 1-м Балтийском переулке произошел пожар в здании расселенного студенческого общежития. Горит чердачное помещение. Произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составляет 200 кв. м. В здании находилось общежитие Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского.
Столичная Госавтоинспекция добавила, что из-за пожара перекрыто движение по 1-му Балтийскому переулку в районе дома 6/21 от улицы Часовой до улицы Усиевича.