На севере Москвы загорелось выселенное общежитие

Пожар происходит в здании расселенного студенческого общежития на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В 1-м Балтийском переулке произошел пожар в здании расселенного студенческого общежития. Горит чердачное помещение. Произошло обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составляет 200 кв. м. В здании находилось общежитие Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского.