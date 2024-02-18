Неизвестные попытались увести с маршрута израильский авиалайнер

Неизвестные группировки предприняли попытку захвата контроля над системой связи израильского авиалайнера компании El Al, летевшего над Сомали. Сообщение об этом появилось на радиостанции Kan 18 февраля.

© El Al

В материале отмечается, что самолет El Al направлялся из тайского острова Пхукет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Во время перелета над Сомали, в зоне, предположительно находившейся под контролем хуситов, экипаж получил странные инструкции, не соответствующие проложенному маршруту. Пилоты быстро догадались, что попытка увода лайнера от его пункта назначения. Они переключились на альтернативные средства связи и сверили информацию с другими авиадиспетчерами.

Согласно информации станции, это уже не первый случай за последнюю неделю, когда подобные инциденты происходили с израильскими авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Таиланд.

Представители национального авиаперевозчика Израиля отметили, что авиационные власти Сомали предупредили о возможных сбоях в связи, поэтому пилоты были вынуждены воспользоваться альтернативными средствами коммуникации для обеспечения безопасности полета.