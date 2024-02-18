Россиянин устроил поножовщину в ночном клубе

В Свердловской области 26-летний монтажник из Пермского края устроил поножовщину в ночном клубе, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, монтажник приехал в Красноуральск на заработки, а ночью 17 февраля пошел в местный клуб отдохнуть. Там он подошел к компании мужчин, с которой якобы хотел поговорить. Однако вскоре между ними произошел словесный конфликт. В результате монтажник достал нож и стал наносить удары оппонентам.

Три человека пострадали. Один из них получил удар в шею, его доставили в реанимацию. Напавшего задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до десяти лет заключения.