Российский школьник попал под мотоцикл на Маврикии

В Африке мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России. Ребенок попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ, пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел в прибрежной деревне в Гранд-Бей на острове Маврикий.

По данным канала, родители вместе с ребенком шли по улице. Мальчик решил перебежать через дорогу и попал под мотоцикл. Мужчина на «Хонде» не успел вовремя затормозить.

Школьника госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики сделали ему операцию, подключили к аппарату ИВЛ.