Российский школьник попал под мотоцикл на Маврикии

Мотоцикл сбил маленького мальчика из России на острове Маврикий
В Африке мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России. Ребенок попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ, пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в прибрежной деревне в Гранд-Бей на острове Маврикий.
По данным канала, родители вместе с ребенком шли по улице. Мальчик решил перебежать через дорогу и попал под мотоцикл. Мужчина на «Хонде» не успел вовремя затормозить.
Школьника госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики сделали ему операцию, подключили к аппарату ИВЛ.
В посольстве РФ отметили, что знают о ситуации и находятся на связи с родителями малыша.
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