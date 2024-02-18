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Мотоцикл сбил маленького мальчика из России на острове Маврикий

В Африке мотоциклист сбил семилетнего мальчика из России. Ребенок попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ, пишет Telegram-канал SHOT.

Российский школьник попал под мотоцикл на Маврикии
© t.me/shot_shot/62667

Инцидент произошел в прибрежной деревне в Гранд-Бей на острове Маврикий.

По данным канала, родители вместе с ребенком шли по улице. Мальчик решил перебежать через дорогу и попал под мотоцикл. Мужчина на «Хонде» не успел вовремя затормозить.

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Школьника госпитализировали с тяжелыми травмами. Медики сделали ему операцию, подключили к аппарату ИВЛ.

В посольстве РФ отметили, что знают о ситуации и находятся на связи с родителями малыша.

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