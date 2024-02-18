В Кисловодске школьник напал с ножом на подростка

"Инцидент произошел около 18:00 мск субботы на улице Островского, рядом с детским домом. Ранее судимый воспитанник детского дома, учащийся восьмого класса, нанес ножевое ранение подростку. На данный момент пострадавший перенес операцию и находится в реанимационном отделении Кисловодской городской больницы", - сказал Моисеев.