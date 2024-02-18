В Кисловодске школьник напал с ножом на подростка
Ранее судимый воспитанник детского дома, учащийся восьмого класса, напал с ножом на подростка в Кисловодске. Пострадавший находится в реанимации, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
"Инцидент произошел около 18:00 мск субботы на улице Островского, рядом с детским домом. Ранее судимый воспитанник детского дома, учащийся восьмого класса, нанес ножевое ранение подростку. На данный момент пострадавший перенес операцию и находится в реанимационном отделении Кисловодской городской больницы", - сказал Моисеев.
По его словам, по факту произошедшего возбуждена проверка, нападавший задержан.
"По предварительным данным, конфликт случился на почве неприязненных отношений", - добавил собеседник агентства.