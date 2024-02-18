В аэропорту Новосибирска самолет при посадке столкнулся со спецмашиной

В аэропорту Новосибирска самолёт при посадке столкнулся со спецмашиной
В аэропорту Новосибирска самолёт авиакомпании «Алроса» при посадке столкнулся с автомобилем аэродромной техники, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Об этом ведомство написало в Telegram.
По данным ведомства, в результате инцидента элементы крыла самолёта получили повреждения.
О возможных пострадавших не сообщается.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.