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В аэропорту Новосибирска самолёт при посадке столкнулся со спецмашиной

В аэропорту Новосибирска самолёт авиакомпании «Алроса» при посадке столкнулся с автомобилем аэродромной техники, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Новосибирска самолет при посадке столкнулся со спецмашиной
© РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

По данным ведомства, в результате инцидента элементы крыла самолёта получили повреждения.

О возможных пострадавших не сообщается.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.

Происшествия
Авиакомпания "Победа"
Новосибирск