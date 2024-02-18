В аэропорту Новосибирска самолет при посадке столкнулся со спецмашиной

В аэропорту Новосибирска самолёт авиакомпании «Алроса» при посадке столкнулся с автомобилем аэродромной техники, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Об этом ведомство написало в Telegram.

По данным ведомства, в результате инцидента элементы крыла самолёта получили повреждения.

О возможных пострадавших не сообщается.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.