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Льдина с 14 рыбаками оторвалась в российском регионе

14 рыбаков оказались в открытом море на оторванной льдине в Сахалинской области, готовится спасательная операция. Об этом сообщает МЧС России по региону в Telegram-канале.

Льдина с 14 рыбаками оторвалась в российском регионе
© Илья Наймушин / РИА Новости

Инцидент произошел в районе села Стародубское. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, двое сотрудников ГИМС Долинского района на снегоходе и пятеро спасателей поисково-спасательного отряда (ПСО) им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной лодкой.

Ранее в Красноярске 78-летний рыбак на дрейфующей льдине врезался в опору Коммунального моста и исчез. В полицию обратилась россиянка. Она рассказала, что заметила, как в районе Ярыгинской улицы оторвало льдину, на которой находился пенсионер.

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