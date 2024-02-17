В Москве нашли мертвым постояльца хостела

Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в московском хостеле, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. Правоохранители организовали доследственную проверку по факту произошедшего.

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17 февраля 2024 года в хостеле, расположенном на Проспекте Андропова в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в одной из квартир на Дубнинской улице в Москве нашли тела трех мужчин. По данным правоохранителей, на трупах нет видимых следов телесных повреждений, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.