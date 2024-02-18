МЧС: в Кемерово ликвидировали крупный пожар в складском помещении

В Кемерово пожар на складе с легковоспламеняющимися веществами полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России .

До этого спасателям удалось справиться с открытым горением. Затем пожарные локализовали огонь на площади 1,5 тыс. кв. м. В МЧС обратили внимание, что тушение осложнила высокая пожарная нагрузка объекта, так как внутри складского помещения находились горючие жидкости. В ликвидации возгорания приняли участие 122 сотрудника МЧС и 41 единица спецтехники, в том числе пожарный поезд. По предварительным данным, все работники успели покинуть загоревшийся склад самостоятельно до прибытия спасателей.