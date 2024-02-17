Стало известно о подтоплении российского города

В результате резкого потепления 17 февраля Петербург превратился в настоящее водное пространство: тротуары покрылись наледью с водой, а дороги затопило из-за забитых ливневых стоков.

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По данным «Фонтанки», на видео и фотография видно, как местные жители с проблемами справляются с водными препятствиями после недавних сильных снегопадов.

В центральных районах Петербурга многие предпочитают передвигаться по дорогам, так как они менее скользкие и мокрые, по сравнению с тротуарами. В то же время, жители спальных районов вынуждены использовать газоны в качестве пути, чтобы избежать луж на дорогах.

Хозяевам домашних питомцев приходится переносить своих любимцев через водные преграды на проезжей части, так как лужи стали непреодолимыми для маленьких животных.

К слову, по данным «Яндекс Погоды», уже в воскресенье в северной столице похолодает до -2.