В деле убийства россиянки в Турции появилась новая деталь

Турецкая полиция рассчитывает получить ценные данные при анализе информации со смарт-часов 33-летней россиянки Анастасии Емельяновой, убитой в турецкой провинции Эрзурум осенью 2023 года, передает агентство DHA. В связи с этим слушания по делу отложены до марта.

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По данным издания, главным подозреваемым в убийстве стал 30-летний гражданин Сирии Мохаммед Низар Арнабех, с которым россиянка состояла в дружеских отношениях. В день убийства, 20 сентября, соседи слышали ссору пары, а позже женщину нашли мертвой. Сам сириец утверждает, что невиновен.

Сторона обвинения на заседании суда требовала признать сирийца виновным, однако суд принял промежуточное решение — изучить данные со смарт-часов, которые были на руке российской гражданки, — отмечает адвокат семьи россиянки Бегюм Осма.

Осма также заявила, что подозреваемый путался в показаниях, а в деле появились новые детали. Так, известно, что Емельянова в день своей смерти общалась с другой женщиной, что не было отражено в материалах дела.