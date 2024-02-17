Взрыв прогремел в раздевалке детской спортивной школы в Мелитополе

По данным портала, на втором этаже здания могли находиться дети, которые приехали из Луганска на турнир по самбо. В настоящий момент все находившиеся в ДЮСШ эвакуированы, на месте работают спецслужбы.

До этого в столице Калмыкии меньше чем за сутки произошли два взрыва. По предварительной информации, их виновник — 29-летний местный житель, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел на прием к психологу с гранатой. Первый взрыв произошел прямо во время приема. При обыске дома местного жителя силовики нашли взрывчатку, на которой подорвались сами, когда пытались ее обезвредить.