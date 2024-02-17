В лесу в Татарстане нашли машину с трупами мужчины и женщины

В лесном массиве под поселком Нагорное в Республике Татарстан найден автомобиль, в салоне которого обнаружили тела мужчины и женщины, передает Mash Iptash. По данным канала, девушке около 30 лет, а молодому человеку — около 20.

Как сообщает издание, речь идет об отечественном автомобиле марки «Лада». При осмотре трупов и места происшествия, по предварительным данным, криминального следа не выявлено. Также уточняется, что смерть наступила несколько дней назад, наблюдаются признаки разложения. Причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Башкирии суд на девять лет отправил в колонию многодетную мать из Аксинского района, которая насмерть заколола вилами своего гостя. Трагедия произошла на фоне совместного распития алкоголя.