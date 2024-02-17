Россиянку забыли переселить из снесенного дома

Жительница Каменск-Уральского оказалась без жилья после того, как снесли аварийным дом, в котором она проживала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

При признании здания аварийным в 2017 году женщине предложили квартиру на десять квадратных метров меньше, чем старая. Она подала в суд и выиграла процесс.

В 2023 году дом снесли, после чего женщине пришлось переехать к дочери, а свои вещи хранить в гараже. Она также рассказала, что стоимость жилья, которое ей предложили после, специально завысили. «Они написали, что квартира стоит 3,5 миллиона [рублей], а на самом деле 1,8 миллиона», — заявила она. Сообщается, что в произошедшем разбирается прокуратура.