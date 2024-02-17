$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала курьеру мошенников 18 млн. рублей

В Петербурге мошенники три месяца общались с пенсионеркой и убедили пожилую женщину продать квартиру и отдать им 18 миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

В Петербурге мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру
© РИА Новости

С заявлением в полицию обратилась 75-летняя жительница Петербурга. женщина рассказала, что с декабря по февраль ей с разных номеров звонили неизвестные и убеждали пенсионерку, что ее накоплениями пытаются завладеть мошенники.

Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ей необходимо продать квартиру. После реализации недвижимости, россиянка по указанию злоумышленников передала 18 миллионов рублей курьеру на Наличной улице.

ЦБ назвал топ-фраз, по которым можно распознать мошенников

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия
Санкт-Петербург
1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости