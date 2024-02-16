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В МВД сообщили, что шестидневные поиски спортсменки Цомартовой не дали результата

Шесть дней поисков пропавшей в Дагестане спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой не дали результата. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева, передает «РИА Новости».

МВД: шестидневные поиски спортсменки Цомартовой не дали результата
© Пресс-служба МВД по Дагестану

Она отметила, что спустя шесть дней поисков не удалось найти ни одну из двух пропавших девочек.

«Ни Анну Цомартову, ни Айшат Абдулмуталибову (пропавшая в Махачкале 15-летняя девочка. Мы делаем все, что в наших силах. Применяем все возможные силы и средства, но пока это не дало результата», — добавила она.

Напомним, что о пропаже 22-летней спортсменки сообщила 10 февраля ее мать. По ее словам, Цомартова приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. После них она вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Телефона у нее с собой не было. Последний раз ее видели вечером на берегу моря стоящей по пояс в воде. Спортсменку разыскивают сотрудники МВД и МЧС Дагестана, волонтеры, родные, друзья и коллеги из Осетии, неравнодушные жители региона. Также к поискам подключали водолазов и авиацию.

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