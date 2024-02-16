МВД: шестидневные поиски спортсменки Цомартовой не дали результата

В МВД сообщили, что шестидневные поиски спортсменки Цомартовой не дали результата
Шесть дней поисков пропавшей в Дагестане спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой не дали результата. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева, передает «РИА Новости».
Она отметила, что спустя шесть дней поисков не удалось найти ни одну из двух пропавших девочек.
«Ни Анну Цомартову, ни Айшат Абдулмуталибову (пропавшая в Махачкале 15-летняя девочка. Мы делаем все, что в наших силах. Применяем все возможные силы и средства, но пока это не дало результата», — добавила она.
Напомним, что о пропаже 22-летней спортсменки сообщила 10 февраля ее мать. По ее словам, Цомартова приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. После них она вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Телефона у нее с собой не было. Последний раз ее видели вечером на берегу моря стоящей по пояс в воде. Спортсменку разыскивают сотрудники МВД и МЧС Дагестана, волонтеры, родные, друзья и коллеги из Осетии, неравнодушные жители региона. Также к поискам подключали водолазов и авиацию.