Трое моряков погибли от отравления трупным запахом рыбы в Абхазии

В Абхазии трое моряков с турецкого рыболовного судна отравились трупным запахом рыбы. Еще четыре человека с судна оказались в реанимации.

Турецкий сейнер причалил в пятницу 16 февраля к курорту Пицунда. Как пишет 360 со ссылкой на республиканский Минздрав, моряки вынесли товарищей на носилках. После этого пострадавших увезли в реанимацию Гагрской центральной больницы.