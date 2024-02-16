Два грузовика влетели на второй этаж дома в Турции

Грузовой автомобиль врезался во второй этаж жилого дома в Турции — всего через 45 дней после того, как во второй этаж этого же дома врезался другой грузовик. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Происшествия произошли в турецкой провинции Сивас. Отмечается, что первый инцидент случился еще до новогодних праздников — грузовой автомобиль слетел с эстакады и протаранил стену на втором этаже жилого дома. В результате водитель получил травмы, однако жильцов в доме не было.

Вторая авария произошла спустя 45 дней, когда стену успели отремонтировать. При этом ситуация повторилась — во второй этаж дома вновь влетел грузовой автомобиль, сорвавшийся с эстакады. Кроме того, во второй аварии снова пострадал только водитель, так как жильцы дома также отсутствовали на месте.