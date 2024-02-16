Участницу шоу «Пацанки» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу бывшую участницу телевизионного шоу "Пацанки" Диану Спряталась (Янголенко) по обвинению в попытке сбыта нескольких пакетов с марихуаной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Спряталась, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В СИЗО девушка пробудет как минимум до 13 апреля. Как пояснили в пресс-службе, фигурантка ранее носила фамилию Янголенко и принимала участие в реалити-шоу "Пацанки".

По версии следствия, 14 февраля Спряталась "где-то приискала 6 граммов марихуаны" с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. Задержали ее в апартаментах дома на Толубеевской улице. При осмотре помещения у девушки изъяли весы и пакетики с наркотиком.