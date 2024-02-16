Задержанный за дебош в ресторане москвич сломал нос полицейскому

Задержанный за пьяный дебош в ресторане москвич сломал нос полицейскому
Пьяный мужчина устроил дебош в ресторане Villa Pasta на Пятницкой улице в Москве, а после задержания и доставки в дежурную часть ударил одного из сотрудников полиции по лицу и сломал нос. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в дежурную часть поступило сообщение о скандале в ресторане Villa Pasta на Пятницкой улице в Москве. Прибывшие на место полицейские обнаружили пьяного мужчину, который выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников ресторана, а потом и полицейских.
"Он был задержан и доставлен в ОМВД, где двумя руками избил по лицу находившегося на службе полицейского водителя", - рассказал представитель правоохранительных органов.
Врачи диагностировали у пострадавшего переломы костей носа, ушибы и ссадины мягких тканей лица. В настоящее время полицейский освобожден от службы в связи с лечением. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дебошир находится под подпиской о невыезде, по уголовной статье ему грозит до пяти лет колонии.