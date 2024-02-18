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Стало известно о причастности Великобритании к атаке на Ил-76

В атаке на Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого украинской ракетой, виновны советники Киева из Великобритании. О причастности Лондона стало известно РИА Новости от знакомого с ситуацией информированного источника.

Стало известно о причастности Великобритании к атаке на Ил-76
© СК России / Reuters

По его словам, атака на самолет была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

8 февраля издание The New York Times сообщило, что американские чиновники признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.

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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

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