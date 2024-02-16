Названа причина смерти Навального

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер в исправительной колонии из-за оторвавшегося тромба. Причину называет источник «Известий».

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу уточняет, что Навальному стало плохо после прогулки. Оппозиционер потерял сознание, на место прибыли врачи, в том числе бригада скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными.