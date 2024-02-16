Где сидел Навальный: колония «Полярный волк» на карте

Осужденный Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер в исправительной колонии №3 Управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Где сидел Навальный

Навальный отбывал срок в тюрьме, с названием «Полярный волк». Туда его перевели из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области.

«Полярный волк» (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ИК-3 Харп или «Ямская тройка») — это мужская исправительная колония особого режима, где отбывают наказание граждане, осужденные за совершение особо тяжких преступлений. Она находится в поселке Харп в ЯНАО, населенный пункт входит в состав городского округа Лабытнанги и расположен за Полярным кругом.

«Полярный волк» — одно из самых северных мест заключения в России. Колония была открыта в 1961 году на базе бывшего лагерного подразделения 501-й стройки ГУЛАГа, спустя несколько лет здесь появились жилые корпуса для заключенных, медицинская часть, здание КПП и другие объекты инфраструктуры. В 1999 году сами осужденные построили на территории ИК храм Сергия Радонежского.

За что сидел Навальный

В 2022 году Алексея Навального приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. Кроме того, ему назначили штраф в размере 1,2 миллиона рублей и полтора года ограничения свободы. В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам заключения по обвинению в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Почему умер Навальный

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его попытались реанимировать, но безрезультатно.