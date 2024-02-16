Алексей Навальный умер в колонии

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального*.

"16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте УФСИН.