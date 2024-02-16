Арестованы трое подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста

Немецкая полиция арестовала еще трех подростков, которых подозревают в участии в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в немецком Оберхаузене неизвестные напали на Ермакова и его партнера по команде Артема Козаченко. Первый скончался от ножевых ранений, второму потребовалась экстренная госпитализация — сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.

По информации СМИ, сегодня утром полицейские арестовали 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения и еще двух сирийцев из Гельзенкирхена 14 и 15 лет. Главным подозреваемым по делу о нападении остается 15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена — его задержали ранее. По версии следователей, именно он нанес украинскому баскетболисту смертельные удары ножом.