Арестованы трое подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста

Арестованы еще трое подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста
Немецкая полиция арестовала еще трех подростков, которых подозревают в участии в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне в немецком Оберхаузене неизвестные напали на Ермакова и его партнера по команде Артема Козаченко. Первый скончался от ножевых ранений, второму потребовалась экстренная госпитализация — сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.
По информации СМИ, сегодня утром полицейские арестовали 14-летнего школьника немецко-греческого происхождения и еще двух сирийцев из Гельзенкирхена 14 и 15 лет. Главным подозреваемым по делу о нападении остается 15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена — его задержали ранее. По версии следователей, именно он нанес украинскому баскетболисту смертельные удары ножом.
Как пишет издание, конфликт между подозреваемыми подростками и спортсменами произошел в автобусе по пути в Дюссельдорф. Когда украинцы вышли из транспортного средства, школьники последовали за ними и напали. Главный подозреваемый нанес им девять колюще-режущих ран в область груди и живота. Сообщалось, что в конфликте пострадали еще два человека — 14-летний сириец и 13-летняя гражданка ФРГ ливанского происхождения.