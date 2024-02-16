Москвич разбил стенд и окно вагона поезда на станции метро «Марьино»
Москвич разбил информационный стенд и окно вагона поезда на станции «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 16 февраля.
По ее словам, сначала 45-летний возмутитель спокойствия разбил информационный стенд и окно вагона поезда. В завершение своих похождений он спрыгнул на рельсы.
Инцидент попал на видео.
Мужчину задержали. Прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к ответственности, а также возмещение причиненного ущерба.
— Ни один факт совершения противоправных действий на территории московского метрополитена не останется без должной правовой оценки, — резюмировала Нефедова.
Похожая история произошла на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии метро. Безбилетник подошел к турникету и несколько раз дернул за створки, из-за чего они сломались.