Турция выдала РФ бывшего подмосковного чиновника

Турция выдала обвиняемого в даче взяток бывшего подмосковного чиновника
Турция выдала России бывшего сотрудника Министерства жилищной политики Московской области, обвиняемого в посредничестве в даче взяток. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в 2022 году подозреваемый регулярно был посредником в передаче взяток. Средства предназначались за выдачу разрешений на строительство АЗС в Рузском, Одинцовском и Богородском городских округах Подмосковья.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» в особо крупном размере. Обвиняемый покинул Россию, из-за чего был объявлен в международный розыск.
В августе прошлого года стало известно, что злоумышленник скрывается в Турции. Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции обвиняемого. Анкара удовлетворила прошение и депортировала бывшего чиновника. Его задержали в столичном аэропорту Внуково.