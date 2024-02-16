Турция выдала РФ бывшего подмосковного чиновника

Турция выдала России бывшего сотрудника Министерства жилищной политики Московской области, обвиняемого в посредничестве в даче взяток. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По ее словам, в 2022 году подозреваемый регулярно был посредником в передаче взяток. Средства предназначались за выдачу разрешений на строительство АЗС в Рузском, Одинцовском и Богородском городских округах Подмосковья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» в особо крупном размере. Обвиняемый покинул Россию, из-за чего был объявлен в международный розыск.