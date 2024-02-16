Собака напала на ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил травмы в результате нападения домашней собаки. У ребенка были обнаружены раны на голенях, а также следы от укусов на руках, спине, животе и шее. Мать пострадавшего рассказала о произошедшем, и уточнила, что собака, немецкая овчарка, живет в семье недолго и была взята из приюта месяц назад.

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Женщина сообщила, что ее сын дразнил собаку, что послужило причиной нападения. Она отметила, что до этого пес не проявлял агрессии, однако после кастрации у него мог возникнуть гормональный сбой, сообщает «360».

Пострадавший мальчик находится в стабильном состоянии, получает необходимое лечение в травмпункте.Семья пока не приняла решение о дальнейшей судьбе собаки, обсуждается вариант возврата ее в приют или оставления дома.