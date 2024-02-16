Аферист атаковал аккаунт российского учреждения и похитил 3 млн рублей

В Нальчике полиция задержала 29-летнего киберафериста, который атаковал аккаунт одного из учреждений культуры республики, изменил платежные реквизиты данной организации на свои и похитил почти три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России .

По версии следствия, в июне 2021 года мужчина взломал госаккаунт и начал получать деньги, которые перечислялись на посещение различных культурных мероприятий. До марта 2022 года таким образом он похитил более 2,95 миллиона рублей. При этом при помощи криптовалюты мошенник легализовал более двух миллионов рублей, а почти 300 тысяч рублей потратил на погашение кредитов.