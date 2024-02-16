Бастрыкин поручил завести дело после дебоша экс генерал-майора ФТС

«По данному поводу в адрес СК России [было] подано соответствующее обращение с просьбой установить обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Калининградской области Бочарову Д.А. возбудить по озвученному факту уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.