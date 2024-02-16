Антисептик привел к массовому отравлению детей в российской школе

Массовое отравление подростков произошло в школе поселка Большаково Славского района Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

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Инцидент произошел в четверг, 15 февраля. По предварительной информации, утром после школьной линейки подростки начали жаловаться на ухудшение самочувствие. В общей сложности медицинская помощь потребовалась 23 учащимся. Шестерых учеников 5-го и 8-го классов госпитализировали в детскую областную больницу. Врачи выявили у них признаки отравления неустановленным токсином.

По информации Telegram-канала Shot, подростки отравились во время факультативного мероприятия. На входе им обработали руки антисептиком, вскоре после чего школьники стали жаловаться на тошноту и боли в животе.