Антисептик привел к массовому отравлению детей в российской школе

Антисептик привел к массовому отравлению детей в школе в поселке Большаково в Калининградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

© Lenta.ru

Собеседник телеканала отметил, что за медицинской помощью обратились 23 учащихся, шесть из них были доставлены в больницу. У всех несовершеннолетних россиян выявили признаки отравления неустановленным токсическим веществом.

Утром 15 февраля детям при входе в учебное заведение обрабатывали руки дезинфицирующим средством.

«Антисептик сотрудники образовательного учреждения распыляли из емкостей бутылочного типа с пульверизатором, из-за чего образовалось аэрозольное облако», — заявил источник.

Как утверждает РЕН ТВ, в гастроэнтерологическое отделение больницы поместили семерых пострадавших в возрасте 11-14 лет, их состояние стабильно. По факту случившегося была организована проверка.