СК РФ возбудил дело о теракте по факту вчерашнего обстрела Белгорода

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту вчерашнего обстрела Белгорода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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ВСУ нанесли удар по Белгороду реактивными снарядами Vampire накануне, 15 февраля. В результате погибли и пострадали несколько человек, в том числе, дети.

"Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что на месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты центрального аппарата комитета.