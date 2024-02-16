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СК РФ возбудил дело о теракте по факту вчерашнего обстрела Белгорода

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту вчерашнего обстрела Белгорода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

СК РФ возбудил дело о теракте по факту вчерашнего обстрела Белгорода
© Российская Газета

ВСУ нанесли удар по Белгороду реактивными снарядами Vampire накануне, 15 февраля. В результате погибли и пострадали несколько человек, в том числе, дети.

"Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что на месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты центрального аппарата комитета.

В свою очередь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех виновных в преступлении лиц и дать правовую оценку их действиям.

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