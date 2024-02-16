Пропал родственник известного блогера Яна Топлеса

В Новосибирске ведутся поиски 29-летнего Анатолия Евтушенко, который приходится братом жене известного YouTube-блогера, автора научно-популярного канала «Топлес» Яна Лапоткова. О пропаже родственника блогер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ян Топлес попросил подписчиков распространить информацию о пропаже Анатолия Евтушенко.

«Друзья, особенно те, кто из Новосибирска, нужна ваша помощь! Пропал брат моей жены. Последний раз выходил на связь по телефону в пятницу 9 февраля в 9 вечера», - написал блогер.

Сообщение о пропаже появилось также в сообществе «Лиза Алерт Новосибирск». В нем отмечается, что рост Евтушенко около 175 см, глаза – серые, волосы – русые.

Соцсети

Последний раз 29-летнего Анатолия Евтушенко видели 9 февраля в барбершопе Kontora на Советской, 55 в Новосибирске, пишет Telegram-канал SHOT.

Администратор барбершопа вспомнила, что Анатолию Евтушенко стало плохо во время стрижки, ему дали сладкого чая и вызвали скорую, однако после долгого ожидания врачей он решил уйти самостоятельно.

При этом в последние дни в Новосибирске температура опускалась до -30 градусов.