Дочь Евгения Евстигнеева отдала мошенникам 1,6 млн рублей

Актриса московского театра «Современник» Мария Селянская поверила мошенникам и перевела им 1,6 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По словам источника, дочь знаменитого актера Евгения Евстигнеева обратилась с заявлением в полицию. Мария Селянская рассказала, что ей несколько раз звонили с разных номеров, представляясь то сотрудниками оператора связи, то правоохранителями.

В итоге актриса поверила, что ее накопления находятся под угрозой, и перевела деньги на «безопасный» счет.

«Причиненный материальный ущерб в размере 1 млн 620 тыс. рублей для заявительницы является значительным», - заявил представитель правоохранительных органов.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, из 1 млн 620 тысяч рублей только 520 тысяч были личными сбережениями, остальные деньги актриса взяла в кредит.