Дочь Евгения Евстигнеева отдала мошенникам 1,6 млн рублей
Актриса московского театра «Современник» Мария Селянская поверила мошенникам и перевела им 1,6 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
По словам источника, дочь знаменитого актера Евгения Евстигнеева обратилась с заявлением в полицию. Мария Селянская рассказала, что ей несколько раз звонили с разных номеров, представляясь то сотрудниками оператора связи, то правоохранителями.
В итоге актриса поверила, что ее накопления находятся под угрозой, и перевела деньги на «безопасный» счет.
«Причиненный материальный ущерб в размере 1 млн 620 тыс. рублей для заявительницы является значительным», - заявил представитель правоохранительных органов.
При этом, по данным Telegram-канала Mash, из 1 млн 620 тысяч рублей только 520 тысяч были личными сбережениями, остальные деньги актриса взяла в кредит.
Ранее жертвой мошенников стала 26-летняя модель Иванка Осина-Фридман. Звезда третьего сезона сериала «Бывшие» попалась на уловку злоумышленников, которые представились сотрудниками ФСБ, и отправила на «безопасный» счет около 440 тысяч рублей.