Концессионера Неверова из российского аэропорта увезли на допрос

В Чите из аэропорта на допрос увезли руководителя «Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации» (ВАНК), являющуюся концессионером строительства социальных учреждений в Забайкалье, Станислава Неверова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, силовики прямо в аэропорту встретили Неверова и проводили на допрос. После этой процедуры концессионера планируют отпустить.