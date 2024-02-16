11 человек погибли при пожаре в Индии

В Индии 11 человек погибли при пожаре на фабрике красок
Пожар произошел на фабрике по производству красок в индийском Дели, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По данным пожарной службы, возгорание началось после взрыва на предприятии. Далее огонь охватил два склада, перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости.
«Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих. Тела полностью сгорели, что затрудняет их опознание», — сообщил директор службы Дели Атул Гарг.
Точная причина ЧП пока неизвестна. Специалисты ведут операцию по поиску пропавших без вести. При этом власти Дели допускают, что взрыв мог произойти из-за хранившихся на складе химикатов, проводится расследование.