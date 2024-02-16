11 человек погибли при пожаре в Индии

Пожар произошел на фабрике по производству красок в индийском Дели, погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным пожарной службы, возгорание началось после взрыва на предприятии. Далее огонь охватил два склада, перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости.

«Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих. Тела полностью сгорели, что затрудняет их опознание», — сообщил директор службы Дели Атул Гарг.